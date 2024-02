Sporting apresenta condolências pela morte de João Oliveira Pinto

O Sporting, clube que formou João Oliveira Pinto como jogador, antes de se sagrar campeão do Mundo de sub-20, em 1991, expressou o seu pesar pela morte do agora delegado do Sindicato dos Jogadores esta quinta-feira, aos 52 anos.Numa nota de condolências publicada nas redes sociais, os leões apresentaram os seus pêsames à família enlutada . "O Sporting CP manifesta o seu pesar pela morte de João Oliveira Pinto, antigo futebolista, que faleceu nesta quinta-feira, aos 52 anos, vítima de doença prolongada. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube", expressaram os responsáveis do emblema de Alvalade.