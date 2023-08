Sporting apresenta Fresneda esta quarta-feira

A oficialização de Iván Fresneda como reforço do Sporting vai acontecer apenas amanhã, quarta-feira.O lateral-direito espanhol, de 18 anos, já realizou os exames médicos e será reforço dos leões por 5 épocas. O compasso de espera, segundoapurou, deve-se apenas a questões burocráticas, ou seja, não existe qualquer retrocesso que coloque a transferência em perigo.Fresneda vai custar aos cofres da SAD leonina 9 milhões de euros, mais 2 M€ por objetivos. Assinará até 2028 e ficará com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O defesa já deverá treinar com a equipa na manhã de quarta-feira, no regresso ao trabalho para preparar o jogo com o Sp. Braga, marcado para domingo. A apresentação deverá acontecer durante a tarde.