Sporting assinala golo especial da carreira de Cristiano Ronaldo: «O primeiro de muitos»

O dia 7 de outubro de 2002 marcou o início de uma história recheada de golos. Foi nesse dia que Cristiano Ronaldo marcou o primeiro (e também o segundo - bisou na partida) dos 855 golos que já conseguiu enquanto sénior na sua carreira, efeméride que o Sporting assinalou este sábado nas redes sociais.Na sua estreia a titular pelo Sporting, frente ao Moreirense, Ronaldo arrancou pouco depois do meio-campo, deixou para trás dois adversários em velocidade e picou a bola por cima do guarda-redes, fazendo o primeiro dos dois golos que viria a marcar no encontro. Um autêntico golaço que já dava a entender que poderíamos estar na presença de um craque.