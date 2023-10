Sporting-Atalanta, 1-2: O duelo em 5 factos

1

14

O Sporting sofreu esta quinta-feira a primeira derrota da época frente à Atalanta (), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.A Atalanta anulou completamente o Sporting na primeira parte. A turma de Amorim chegou ao intervalo com apenas uma tentativa de remate (desenquadrada) e apenas 6 ações na área italiana.A turma de Gasperini marcou dois golos em 13 disparos na primeira etapa, criando um total de 2,3 Golos Esperados (xG), precisamente o valor com que terminou a partida, ao fazer apenas um disparo no segundo tempo.Amorim fez 3 alterações ao intervalo e transfigurou o leão, que somou 14 disparos na segunda metade, criando perigo a justificar o empate não concretizado (2.1 xG) e 23 ações na área da Atalanta.Viktor Gyökeres marcou de penálti, mas voltou a procurar o espaço e a ser procurado pelos colegas durante todo o jogo. O sueco recebeu no total 21 passes progressivos, a dois do máximo da prova (23) definido por… Gyökeres frente ao Sturm Graz.Gonçalo Inácio quase marcou, terminando o jogo com 14 ações defensivas (máximo da partida) e 8 duelos ganhos (máximo a par de Gyökeres). Como se não bastasse, ainda liderou em passes progressivos (10).