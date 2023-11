Sporting atropela Atlético (8-1) com 5 golos de Nuno Santos e um hat trick de Paulinho

O Sporting goleou o Atlético por 8-1 em particular disputado esta segunda-feira em Alcochete. O grande destaque vai para Nuno Santos, ala esquerdo que apontou 5 golos ao emblema de Alcântara, da Liga 3, tendo ainda falhado um penálti, apurámos.



Além do camisola 11 dos verdes e brancos, também o avançado Paulinho, com um hat trick, brilhou na ala profissional de Alcochete, onde Nego Tembeng faturou pelos forasteiros.



Os leões alinharam com os seguintes jogadores no onze titular: Adán; St. Juste, Coates e Neto; Esgaio, Daniel Bragança, Trincão e Matheus Reis; Edwards, Nuno Santos e Paulinho; Jogaram ainda o guardião Diego Callai, tal como o médio Alexandre Brito, que tem sido chamado por Amorim.



O treinador concedeu, agora, dois dias de folga ao plantel, que regressa a Alcochete na quinta-feira, para uma sessão matinal.