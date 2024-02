Sporting avalia cenários de adiamento contra Benfica ou Farense

O Sporting irá sofrer uma nova mudança no calendário competitivo, depois do que já havia sucedido há algumas semanas, fruto do adiamento da partida em Famalicão no campeonato, e desta feita terá de recalendarizar um encontro a partir de março... quer seja na Taça de Portugal quer seja na Liga. Devido aos regulamentos de competições da UEFA, o emblema de Alvalade terá de disputar a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa no dia 5 de março o que implicará uma alteração num dos jogos que antecedem a receção à Atalanta, nessa fase da prova europeia.De recordar que os verdes e brancos defrontam dia 29 de fevereiro o Benfica, em partida a contar para a 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, enquanto para o fim de semana de 2/3 de março está agendada uma receção ao Farense, da 24ª jornada do campeonato nacional, só que um destes duelos deve sofrer um adiamento de modo a permitir que o Sporting desfrute do tempo de descanso necessário e legal entre cada partida para o compromisso europeu.Nesse sentido, sabe, o emblema leonino já se encontra a avaliar todos os cenários em cima da mesa, com conversações entre as várias partes envolvidas, sendo que nesta fase ainda não é possível apontar qual a partida com maior probabilidade de ser adiada. Há que realçar que os regulamentos de competição da FPF permitem que o jogo da Taça de Portugal - no caso a receção do Sporting ao Benfica - possa ser reagendado."A Direção da FPF pode ainda alterar jogos calendarizados quando estes estejam sujeitos a transmissão televisiva, quando neles intervenha Clube participante na semana imediatamente seguinte numa prova oficial da UEFA ou, se deferir requerimento apresentado pelo Clube visitado ou por ambos os clubes intervenientes, nos termos do artigo referente à marcação e alteração de datas e horas de jogo", sustenta-se no artigo 3.Neste momento, todos os cenários estão em cima da mesa, quer a hipótese do encontro com o Benfica na prova rainha ser adiado, quer o adiamento da partida frente ao Farense, no campeonato, mas há que lembrar igualmente que já começaram a ser vendidos ingressos relativos ao dérbi eterno das meias-finais da Taça de Portugal.