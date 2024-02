Sporting B venceu particular com o V. Setúbal na estreia do reforço Kauã

O Sporting B recebeu e venceu o Vitória de Setúbal, por 1-0, em particular realizado esta terça-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. O médio Marco Cruz apontou, no decorrer da primeira parte, o golo da vitória.A juntar ao triunfo, nota, também, para a estreia de Kauã Oliveira, médio de 20 anos que o Sporting contratou na recente janela de transferências, por empréstimo do Ibrachina -, os leões garantiram uma opção de compra no valor de um milhão de euros.A equipa secundária dos verdes e brancos, orientada por Filipe Çellikaya, prepara-se para entrar em ação na Série 2 da fase de permanência da Liga 3, com vista ao jogo inaugural no terreno do Amora, dia 18. Já o V. Setúbal vai entrar na reta final da Série D do Campeonato de Portugal, que lidera, com 41 pontos.