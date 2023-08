Sporting empresta Mateus Fernandes ao Estoril por uma temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting e o Estoril estão prestes a acertar o empréstimo de Mateus Fernandes por uma temporada. Tal como sucedeu com Samuel Justo que foi hoje oficializado no Casa Pia, o médio será cedido sem cláusula de opção pois é um jogador nos quais os responsáveis leoninos depositam muitas esperanças, e vai reforçar o plantel canarinho para poder jogar com regularidade num clube da Liga Betclic pois, em Alvalade, teria poucas possibilidades de somar minutos face à concorrência.