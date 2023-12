Sporting chega a acordo com o Novo Banco através de nova antecipação de receitas da NOS

O Sporting acaba de anunciar à CMVM a conclusão das negociações com o Novo Banco tendo em vista a compra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) que eram detidos pela referida instituição bancária (e poderiam ser convertidos em ações a partir de 2026).A compra foi concretizada através de uma nova antecipação de receitas do contrato com a NOS, via Sagasta, outra entidade financeira.O Novo Banco possuía 51.416.951 de VMOC da Sporting SAD, adquiridas em duas emissões (em 2011 e em 2014) e com um valor correspondente em milhões de euros. Segundo Record apurou, esses títulos foram agora recomprados por 15,4 milhões de euros, isto é, cerca de 30% do preço de custo ou aproximadamente 70% de desconto.O negócio global, porém inclui a reestruturação de toda a dívida com o Novo Banco, ascendendo a mais de 35 milhões de euros. O financiamento agora anunciado pelo Sporting prevê um aumento de 50 milhões, pois segundo apurámos existe uma componente destinada a liquidez e que andará em torno dos 15 milhões de euros."Por deliberação unânime dos obrigacionistas, a operação de titularização de créditos denominada ‘Lion Finance no. 1’ da Sagasta Finance – STC, S.A. (adiante Sagasta), na qualidade de emitente das respetivas obrigações, foi reembolsada integralmente no dia 22 de dezembro de 2023. Nesse mesmo dia, foi realizada uma nova operação de titularização de créditos denominada ‘Lion Finance no. 2’, colateralizada pelos mesmos créditos da ‘Lion Finance no. 1’ (i.e., créditos resultantes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.), resultando num aumento global líquido de cerca de €50.075.000,00 face à operação ‘Lion Finance no. 1’. O valor global emitido pela Sagasta situa-se atualmente em €113.900.000,00, sendo €95.247.805,00 alocados à Sporting SAD e €18.652.195,00 à Sporting Comunicação e Plataformas, S.A.", informa a SAD leonina."O encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a dívida bancária, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao Novo Banco, S.A (com capital em dívida de € 35.403.508,62), com exceção das locações financeiras. Em consequência, a Sociedade alterou a sua exposição financeira para apenas a Sagasta, excepto locações financeiras", conclui Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting e representante da SAD para as relações com o mercado.