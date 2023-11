Sporting coloca à venda 750 bilhetes para a visita à Atalanta

O Sporting informou que irá colocar a partir desta quarta-feira à venda os bilhetes para a visita à Atalanta. Os leões anunciaram, na nota publicada no site, que apenas terão direito a 750 bilhetes para o duelo da Liga Europa (agendado para dia 30), mediante o cumprimento da reserva de 5% da lotação total do estádio - a capacidade do Estádio di Bergamo é de 14.994 espectadores -, sendo os ingressos terão um preço unitário de 22 euros.Além disso, o emblema de Alvalade anunciou ainda que, face a uma procura que se prevê substancialmente superior à oferta, tal como tem sucedido nos últimos encontros do clube, e mediante a lotação reduzida do estádio da Atalanta, a venda dos bilhetes será exclusiva a sócios dos verdes e brancos e através da plataforma online do clube para o efeito.A primeira fase de venda, por via online, inicia esta quarta-feora para lugares de leão e sócios vitalícios com Gamebox 2023/24 (das 16h00 às 19h59) e depois, caso seja possível, para sócios com Gamebox 20 anos (das 20h00 às 23h59). Depois, o critério de venda nos restantes dias será definido da seguinte forma:23 NOVEMBRO - Quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 19 e 18 anos23 NOVEMBRO - Quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 17 e 16 anos23 NOVEMBRO - Quinta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 15 e 14 anos23 NOVEMBRO - Quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 13 e 12 anos24 NOVEMBRO - Sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 11 e 10 anos24 NOVEMBRO - Sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 9 anos24 NOVEMBRO - Sexta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 8 anos24 NOVEMBRO - Sexta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 7 anos25 NOVEMBRO - Sábado das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 6 anos25 NOVEMBRO - Sábado das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 5 anos25 NOVEMBRO - Sábado das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 4 anos25 NOVEMBRO - Sábado das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 3 anos26 NOVEMBRO - Domingo das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 2 anos26 NOVEMBRO - Domingo das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 1 ano26 NOVEMBRO - Domingo das 16h00 às 23h59Sócios do Sporting CP sem lugar anualDe resto, o Sporting informa ainda que os bilhetes para a partida diante da Atalanta são eletrónicos, pessoais e intransmissíveis, sendo a venda exclusiva para cidadãos com nacionalidade portuguesa e, na entrada para o recinto, os espetadores visitantes terão de mostrar o cartão de cidadão, correspondendo, de forma obrigatório, aos dados revelados no momento da aquisição do ingresso.Além disso, o Sporting, que se encontra sob pena suspensa de 2 anos da UEFA devido à utilização de pirotecnia por parte dos adeptos, deixou ainda uma mensagem de sensibilização dos sócios relativamente a este assunto."Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março de 2023, o Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infracção, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo em Itália num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa leonina no próximo jogo fora de casa nas competições europeias", informou.