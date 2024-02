Sporting coloca à venda bilhetes para a receção ao Benfica na Taça de Portugal

O Sporting colocou à venda os ingressos para o embate com o Benfica, da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para o próximo dia 29, às 20h45, em Alvalade.Uma vez que a partida não está incluída na Gamebox 2023/24, os leões informam que os detentores de lugares anuais têm "prioridade para adquirir o seu lugar até ao dia 22, nas bilheteiras do Estádio José Alvalade e".Os restantes sócios - com data de admissão até ao dia 1 de novembro de 2023 - poderão adquirir bilhetes a partir do dia 23. Já a venda para os lugares especiais não renovados arranca a 24.O preço dos ingressos começa nos 11 euros para sócios.