Sporting coloca à venda bilhetes para a Taça de Portugal

O Sporting visita no próximo dia 7 de fevereiro o União de Leiria, em duelo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal e, já a partir desta terça-feira os ingressos para o encontro estarão disponíveis para alguns sócios leoninos. Através do site, o emblema de Alvalade informou que colocará à venda a partir das 16h00, e de forma exclusivamente online , os ingressos para a deslocação à cidade do Lis, sendo que irão respeitar critérios de venda.Os bilhetes disponíveis, com preço entre os 10 e 15 euros, serão disponibilizados de forma faseada e mediante a apresentação do estatuto de lugares de leão, sócios com gamebox e respetiva antiguidade e sócios para os adeptos sportinguistas que desejem adquirir os ingressos para o duelo contra o União de Leiria.Assim sendo o critério de venda é o seguinte:30 JANEIRO - terça-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202430 JANEIRO - terça-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos31 JANEIRO - quarta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos31 JANEIRO - quarta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos31 JANEIRO - quarta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos31 JANEIRO - quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos1 FEVEREIRO - quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos1 FEVEREIRO - quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos1 FEVEREIRO - quinta-feira a partir das 16h00Sócios sem lugar anual em 2023/20243 FEVEREIRO - sábado a partir das 16h00Público em geral