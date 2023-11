Sporting coloca à venda bilhetes para a Taça contra o Dumiense

O Sporting anunciou que irá colocar à venda os bilhetes para os respetivos associados tendo em vista o encontro diante do Dumiense, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal e que está agendado para dia 26. Na nota publicada no site oficial, os verdes e brancos informa que irão "abrir apenas a bancada A do Estádio José Alvalade (bancada inferior mais perto do relvado) com preços desde €5 para Sócios ou €11 para adeptos e com duas fases de venda distintas".Na prática, entre os dias 16 e 19 de novembro, apenas os sócios com Gamebox 2023/24 terão direito à compra dos bilhetes, uma vez que esta partida diante do Dumiense não está contemplada no lote de encontros incluídos para os associados que detêm a Gamebox da presente temporada. Nesse sentido, os sócios com Gamebox que adquirirem ingresso para a receção ao Dumiense poderão aceder ao recinto através do cartão possuem.A partir de segunda-feira (dia 20) tem início a venda de bilhetes para todos os lugares restantes não renovados, sendo que a venda será realizado igualmente na plataforma oficial do clube de Alvalade para o efeito. O intervalo de preço dos bilhetes para a receção do Dumiense, na Taça de Portugal, vai desde 5 euros (para sócios) até 22 euros (adeptos). A partida diante do emblema do Campeonato de Portugal (3ª divisão) será realizada dia 26, no Estádio José Alvalade, e tem início marcado para as 18h00.