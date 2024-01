Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Chaves

O Sporting visita no sábado o Chaves, em partida a contar para a 17ª jornada do campeonato, num duelo agendado para as 18h00 e para o qual o clube de Alvalade disponibilizará a partir de hoje os respetivos bilhetes. No site oficial, os verdes e brancos informaram que os ingressos, que terão um custo unitário de 19 euros para o setor visitante, serão vendidos exclusivamente de forma online e para os sócios do clube.Na nota publicada, os leões informaram ainda que a venda irá proceder dentro dos moldes habituais, ou seja com o processo a realizar-se por datas e consoante a categoria de associados. Nesse sentido, as datas e horas para a venda dos bilhetes na visita ao Chaves serão as seguintes:10 JANEIRO - quarta-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202410 JANEIRO - quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos11 JANEIRO - quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos11 JANEIRO - quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos11 JANEIRO - quinta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos11 JANEIRO - quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos12 JANEIRO - sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos12 JANEIRO - sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos12 JANEIRO - sexta-feira das 16h00 às 23h59Sócios sem lugar anual em 2023/2024