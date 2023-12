Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Tondela

O Sporting já colocou à venda os bilhetes para a visita ao Tondela, agendada para o próximo sábado, às 18h00. A partida da 3ª jornada do grupo C da Allianz Cup encerra esta segunda fase da prova e os leões tentarão assegurar a passagem à fase seguinte da competição, neste caso à 'final four' que está marcada o Estádio Municipal de Leiria.Tendo isso em conta, e num dia em que o Tondela iniciou também na Loja do Estádio João Cardoso a venda de bilhetes para o público em geral, esgotando entretanto tal lote, o emblema de Alvalade iniciou de igual forma a venda dos ingressos a que tem direito - cerca de 600 bilhetes. Cada unidade terá o custo de 15 euros, sendo que o Sporting colocou novamente à venda por via online e exclusivamente a sócios.Os critérios de venda dos bilhetes a que o Sporting tem direito são os seguintes:20 DEZEMBRO - Quarta-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202420 DEZEMBRO - Quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos21 DEZEMBRO - Quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos21 DEZEMBRO - Quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos21 DEZEMBRO - Quinta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos21 DEZEMBRO - Quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos22 DEZEMBRO - Sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos22 DEZEMBRO - Sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos22 DEZEMBRO - Sexta-feira das 16h00 às 23h59Sócios sem lugar anual em 2023/2024