Sporting coloca à venda bilhetes para deslocação a Moreira de Cónegos

Bilhetes à venda

O Sporting coloca esta quarta-feira, a partir das 16 horas, à venda os ingressos para a deslocação a Moreira de Cónegos, casa do Moreirense, agendada para a próxima segunda-feira, às 20h15.À imagem dos jogos fora anteriores, a venda (através) será exclusivamente online e para sócios, com o seguinte critério:14 FEVEREIRO - quarta-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202414 FEVEREIRO - quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos15 FEVEREIRO - quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos15 JANEIRO - quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos15 FEVEREIRO - quinta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos15 FEVEREIRO - quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos16 FEVEREIRO - sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos16 FEVEREIRO - sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos16 FEVEREIRO - sexta-feira a partir das 16h00Sócios sem lugar anual em 2023/2024O Sporting sublinha, ainda, que "cada cartão de Sócio válido com a quota mínima de Janeiro de 2024 permite a compra de um bilhete ao preço unitário de €19 para a zona indicada a verde (ver imagem abaixo), sendo que a plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de Sócio. Só são válidas as Gamebox totalmente pagas".