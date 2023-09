Sporting coloca à venda bilhetes para jogos em Alvalade até ao final do ano

O Sporting colocou à venda, através do seu site, bilhetes para os jogos que vai realizar em Alvalade até final do ano. Em concreto, contam-se 8 jogos, referentes ao campeonato, Liga Europa e Allianz Cup, com destaque para as receções à Atalanta ou o clássico com o FC Porto."Sabemos que contas as horas até ao próximo jogo. Que tens um agenda preenchida. Que gostas de planear com antecedência. Estamos sempre a melhorar para ir até ti, para que venhas com mais comodidade até nós. Agora já podes comprar todos os jogos em Alvalade até ao final do ano. São oito jogos para três competições distintas os que já se encontram à venda. Marca estas datas na tua agenda, compra o teu bilhete antes que esgote", escreve o clube de Alvalade.SPORTING CP vs. ATALANTA BC2.ª JORNADA DA LIGA EUROPA5 OUTUBRO (5.ª FEIRA – FERIADO) ÀS 17H45Bilhetes à venda aqui desde €15 para Sócios ou €25 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 26/09/2023Quota mínima de Sócio: Setembro de 2023SPORTING CP vs. FC AROUCA8.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL8 OUTUBRO (DOMINGO) ÀS 20H30Jogo dedicado aos Núcleos do Sporting CP com condições preferenciaisBilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 26/09/2023Quota mínima de Sócio: Setembro de 2023SPORTING CP vs. SC FARENSE2.ª JORNADA DA TAÇA DA LIGA2 NOVEMBRO (5.ª FEIRA) ÀS 20H15Bilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 16/10/2023Quota mínima de Sócio: Outubro de 2023SPORTING CP vs. CF ESTRELA DA AMADORA10.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL5 NOVEMBRO (DOMINGO) ÀS 20H30Jogo dedicado à Fundação Sporting para apoiar várias causas sociaisBilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 16/10/2023Quota mínima de Sócio: Outubro de 2023SPORTING CP vs. RKS RAKOW CZESTOCHOWA4.ª JORNADA DA LIGA EUROPA9 NOVEMBRO (5.ª FEIRA) ÀS 20H00Bilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 16/10/2023Quota mínima de Sócio: Outubro de 2023SPORTING CP vs. GIL VICENTE FC12.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL4 DEZEMBRO (2.ª FEIRA) ÀS 20H15Bilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 16/10/2023Quota mínima de Sócio: Novembro de 2023SPORTING CP vs. SK STURM GRAZ6.ª JORNADA DA LIGA EUROPA14 DEZEMBRO (5.ª FEIRA) ÀS 20H00Bilhetes à venda aqui desde €10 para Sócios ou €22 para AdeptosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 16/10/2023Quota mínima de Sócio: Novembro de 2023SPORTING CP vs. FC PORTO14.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL18 DEZEMBRO (2.ª FEIRA) ÀS 20H15Primeira fase de venda até 30/10/2023 exclusiva para SóciosPreço de Sócio apenas válido com data de filiação igual ou inferior a 01/09/2023Bilhetes à venda aqui desde €20 para SóciosJogo incluído na Gamebox 2023/2024Libertação dos Lugares de Leão não renovados: 23/10/2023Quota mínima de Sócio: Novembro de 2023