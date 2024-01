Sporting coloca à venda vouchers para Berna e reforça pedido de "conduta de fair play"

O Sporting colocou esta quarta-feira à venda os vouchers para a deslocação a Berna, na Suíça, a 15 de fevereiro, onde os leões de Rúben Amorim defrontam o Young Boys na primeira mão do playoff da Liga Europa e de onde vão sair as equipas que completarão o lote rumo aos 'oitavos' da prova.Segundo informam em nota oficial no seu site, os verdes e brancos irão disponibilizar um género de passe, com preço unitário de 25,5€, vendido exclusivamente online e respeitando critérios de antiguidade, neste caso nos lugares cativos. O clube sublinha, depois, que os portadores desses vouchers devem trocá-los pelo bilhete físico no Estádio Wankdorf, casa da formação helvética, mediante a apresentação de documento de identificação e numa data ainda a anunciar.Aproveitando o comunicado, o Sporting reforça, numa informação "muito importante" o pedido de uma "conduta de fair play", relacionada com o comportamento dos seus adeptos nas provas da UEFA, sobretudo no que ao uso de pirotecnia diz respeito. Em caso de infração grave, o organismo pode, recorde-se, suspender a venda de ingressos para o encontro internacional seguinte, seja ele qual for."Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março de 2023, o Sporting CP foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infracção, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os Sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting CP e transformando o jogo na Suíça num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa Leonina no próximo jogo fora de casa nas competições europeias", lê-se.