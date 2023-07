Sporting coloca bilhetes à venda para o Troféu Cinco Violinos

O Sporting colocou esta sexta-feira à venda os bilhetes para a partida diante do Villarreal, referente ao Troféu Cinco Violinos. Os ingressos estão disponíveis para aquisição quer através do site oficial dos leões quer nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, para a partida que será realizada no dia 30 de julho.De acordo com as informações presentes no site dos verdes e brancos, os preço dos ingressos vai desde os 10 euros até aos 55 euros. A primeira categoria de preço é destinada a sócios sub-15, ao passo que o bilhete mais caro para o duelo da pré-temporada leonina cinge-se nos 55 euros para adeptos (não sócios) que pretendam ver o jogo em zonas de categoria 1 e 2 na bancada do Estádio José Alvalade.Este encontro particular de pré-época no José Alvalade já está inserido no lote de encontros para a Gamebox 2023/24 do emblema leonino. Recorde-se que os sócios já detentores de Gamebox poderão renovar o seu lugar-anual, em exclusividade, até à próxima segunda-feira. Ao fim do primeiro dia de vendas, o Sporting já tinha garantido a venda de mais de 7 mil Gamebox a associados do clube.