Sporting coloca braçadeiras de capitão à venda na Loja Verde

As braçadeiras de capitão do Sporting poderão ser adquiridas a partir desta quinta-feira na Loja Verde, informaram hoje os leões através de uma nota publicada nas redes sociais do clube. Os adereços, tanto na versão branca com o símbolo verde como a versão verde com o símbolo branco, poderão ser adquiridos pelo público em geral por 13 euros a unidade, enquanto que os sócios leoninos poderão comprar por 11,70 euros cada.