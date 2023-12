Sporting com a melhor casa da temporada no clássico

O clássico que o Sporting disputou ontem em Alvalade trouxe a melhor assistência da temporada até ao momento: ao 13º encontro no recinto dos leões marcaram presença um total de 44.385 espectadores, superando os 42.301 que a 5 de outubro ajudaram a colorir o embate da 2ª jornada do Grupo D da Liga Europa, a receção dos leões à Atalanta, de Itália. Foi, também, o último duelo do ano civil em Alvalade.A equipa de andebol do Sporting teve direito a mostrar a Supertaça conquistada no passado domingo, diante do Benfica. No intervalo, os jogadores e técnicos mostraram o troféu e deram a habitual volta olímpica sob fortes aplausos. Recorde-se que nas meias-finais, os leões eliminaram o FC Porto, com um golo no último lance.