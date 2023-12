Sporting com receita recorde no merchandising: 9,2 milhões de euros em menos de 6 meses

É oficial: o Sporting estabeleceu um novo recorde de receitas de merchandising, ao passar ligeiramente a fasquia dos 9,2 milhões de euros em menos de 6 meses, mais do que fizera anteriormente na melhor época completa de sempre.De acordo com a nota publicada pelo clube no seu site oficial, o melhor registo dos leões nesta área datava da última temporada e estava fixado, justamente, nos 9,2 milhões de euros."Um registo que resulta da tua paixão e orgulho no Sporting CP. Obrigado por continuares a pintar o mundo de verde", agradeceu o clube.O sucesso do Sporting no merchandising está muito ligado ao êxito específico do equipamento alternativo inspirado em Cristiano Ronaldo.Em apenas 40 dias de vendas, a camisola que partilha a marca CR7 superou qualquer outro equipamento do Sporting… numa época inteira! Em setembro, como noticiámos, representava 64% do volume total de vendas de camisolas e 42% da faturação desde o início da temporada 2023/24. O valor aproximado da receita já era então de 2,2 milhões de euros, pelo que o mesmo deverá agora ter duplicado.Em 2021/22, na caminhada rumo à reconquista do título, as receitas do merchandising do Sporting atingiram os 8,9 milhões de euros. Em 2018/19 não tinham ido além dos 5,2 milhões.