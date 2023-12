Sporting com três baixas no arranque da preparação para Guimarães

O plantel do Sporting voltou esta quinta-feira aos treinos com três baixas, no início da preparação para o jogo com o V. Guimarães, marcado para sábado, à 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.O trio que continua afastado por lesão é composto por Daniel Bragança (traumatismo na anca esquerda), Iván Fresneda (a recuperar de cirugia ao ombro esquerdo) e Jeremiah St. Juste (entorse do tornozelo esquerdo). Nenhum poderá ser opção para o encontro da 13.ª jornada da Liga.Recorde-se que, além destes três jogadores, Rúben Amorim também não pode contar com Rodrigo Ribeiro, a contas com um problema num joelho, ele que tem alternado entre a equipa B e a principal ao longo da época.O restante plantel treinou sem limitações, ainda que exista mais uma baixa certa para a visita à Cidade Berço, a saber, Coates, por ter completado frente ao Gil Vicente uma série de cinco cartões amarelos no campeonato.Gonçalo Inácio, Hjulmand e Edwards partem para Guimarães em risco de exclusão para o clássico com o FC Porto, da 14.ª jornada, no dia 18, em Alvalade.O Sporting volta a treinar amanhã de manhã na Academia, à porta fechada. Pelas 16h30, antes da partida para o Minho, Rúben Amorim fará a antevisão do encontro com os vimaranenses.