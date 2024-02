Sporting começa a preparar deslocação a Leiria sem Fresneda e St. Juste

O plantel do Sporting já virou o foco para o jogo com a U. Leiria, relativo à Taça de Portugal, agendado para quarta-feira (20h45), com mais um treino realizado na Academia. Dado o adiamento da partida em Famalicão, Rúben Amorim realizou um treino mais intenso do que é habitual com todos os jogadores disponíveis.Ainda fora do leque de opções continuam Fresneda (operado ao ombro esquerdo) e St. Juste (entorse no pé esquerdo). Os leões voltam ao trabalho na segunda-feira de manhã.