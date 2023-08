Sporting condena insultos racistas: «Apoiamos Otávio Ataíde»

O Sporting condenou os insultos racistas e xenófobos de que foi alvo Otávio, central do Famalicão, por parte de alegados adeptos leoninos, como o próprio denunciou após a partida entre as duas equipas, em Alvalade. Através do Twitter, o clube verde e branco frisa que "condena qualquer acto discriminatório, independentemente da origem ou destinatário".





"Apoiamos Otávio Ataíde. E apoiamos todos os milhões de pessoas que são diariamente visados de igual ou semelhante forma. Mas vamos mais longe: apelamos a todos os que, tal como neste caso, se juntaram e levantaram a voz, que o façam sempre, e assumam esta luta diária e constante. Os casos são muitos e recorrentes, sobretudo nas redes sociais onde quem ofende se esconde cobardemente por trás de um teclado. Mas não se esgotam no mundo digital, nem no mundo do desporto", pode ler-se.Entre os insultos que fez questão de revelar, o defesa brasileiro garantiu ter "muito orgulho" na cor da sua pele e no país de onde veio, recordou o episódio ocorrido com Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid, em Valência, e lamentou que mesmo assim pareça que "algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais".

Leia o comunicado na íntegra:

O Sporting CP condena qualquer acto discriminatório, independentemente da origem ou destinatário. Foi assim Ontem, é assim Hoje, será assim Sempre. Nascemos assim, crescemos assim, educamos assim. Está escrito no nosso ADN e no artigo terceiro dos nossos Estatutos. Mais, repudiamos todos os actos com esse intuito, ou outro persecutório ou violento, independentemente do canal utilizado.



Motivo pelo qual fomos dos poucos Clubes, se não mesmo o único, em Portugal, a aderir ao Blackout nas redes sociais, mesmo quando decorria a final da UEFA Futsal Champions League em 20/21, que vencemos. Apoiaremos sempre todos aqueles que levantem a voz e tomem medidas por terem sido alvo deste tipo de discriminação ou violência. E apoiaremos sempre aqueles que a estes últimos se juntam nesse labor.



Apoiamos Otávio Ataíde. E apoiamos todos os milhões de pessoas que são diariamente visados de igual ou semelhante forma.



Mas vamos mais longe: apelamos a todos os que, tal como neste caso, se juntaram e levantaram a voz, que o façam sempre, e assumam esta luta diária e constante. Os casos são muitos e recorrentes, sobretudo nas redes sociais onde quem ofende se esconde cobardemente por trás de um teclado. Mas não se esgotam no mundo digital, nem no mundo do desporto. Levantemos todos a voz a todo o tipo de conduta agressiva, a que semanalmente assistimos em Portugal dentro dos próprios relvados por parte de dirigentes e equipas técnicas. Ou fora deles, inclusive em agressões físicas a órgãos da comunicação social. Esta é uma realidade transversal a qualquer sector, à qual o desporto não é alheio.



O Sporting CP tem um propósito muito claro de usar o desporto como exemplo para, todos os dias, todos, sermos melhores, darmos um exemplo melhor. Obrigado a todos os que connosco praticam este caminho. Todos eles são verdadeiramente Sporting CP.