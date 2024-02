Sporting condenado a pagar multa por "agressões graves" entre adeptos

O Sporting foi esta terça-feira condenado a pagar uma multa de 3.190 euros por "agressões graves" entre adeptos, no jogo frente ao Gil Vicente, da 12.ª jornada da Liga, realizado a 4 de dezembro, em Alvalade.Os incidentes em causa, como Record noticiou à data , levaram à abertura de um processo de inquérito que, no início de janeiro, foi transformado em processo disciplinar.A decisão agora anunciada pelo Conselho de Disciplina da FPF resulta em concreto da "prática de uma infração disciplinar" enquadrada no n.º2 do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga, relativo a "agressões graves a espectadores e outros intervenientes."