Sporting congratula decisões do VAR em tempo real e lembra: «Estivemos na linha da frente»

No dia em que o Conselho de Arbitragem recebeu por parte da FIFA a autorização para iniciar os testes tendo em vista a divulgação em tempo real das comunicações entre o árbitro e o VAR, o Sporting emitiu um comunicado onde se congratula por uma luta na qual, lembra, esteve na linha da frente "desde a primeira hora", destacando a escolha de Portugal para fazer parte de "grupo pioneiro" e reiterando que a verdade desportiva nunca será uma realidade sem critérios de qualidade, transparência e independência.

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:



"O Sporting Clube de Portugal congratula-se com a autorização por parte da FIFA para que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol possa avançar com a comunicação, em tempo real nos estádios, das explicações entre o árbitro e o VAR.



Portugal foi escolhido para integrar um grupo pioneiro. Mérito para o Conselho de Arbitragem pelo seu trabalho, agora reconhecido pela FIFA.



O Sporting CP está desde a primeira hora na linha da frente pela implementação desta medida, que mais não é do que a evolução natural de um caminho sem retorno iniciado com o VAR. É uma medida que defende os árbitros, mas sobretudo um futebol cada vez mais transparente.



A verdade desportiva nunca será possível sem uma arbitragem qualificada, livre, transparente e independente."