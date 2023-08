Sporting continua a mudar Alvalade: remoção de azulejos em marcha acelerada

O Sporting continua a proceder à remodelação do Estádio José Alvalade, com uma mudança em certos pontos do recinto na parte exterior, isto além da reconfiguração de que já foi alvo por dentro, neste caso em relação às cores das cadeiras para verde, bem como dos corrimões em cinzento.Tendo isso em conta, os verdes e brancos prosseguem com a renovação da imagem no estádio e têm removido cada vez mais azulejos, sendo que a maioria dos azulejos já se encontra fora das paredes junto ao estádio.