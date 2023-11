Sporting continua preparação para a Taça de Portugal sem Fresneda

O Sporting continuou a preparação para o duelo da Taça de Portugal frente ao Dumiense, com mais uma sessão matinal esta sexta-feira, na ala profissional da Academia. Na sessão de trabalhos orientada por Rúben Amorim, o técnico de 38 anos teve quase todo o plantel à disposição, com os internacionais no lote.De acordo com as informações do emblema de Alvalade, apenas Iván Fresneda, que recupera de uma lesão no ombro esquerdo e estará de fora pelo menos até fevereiro, surge como ausente no treino de preparação para a receção ao Dumiense. Ainda assim, também Rodrigo Ribeiro, que regularmente trabalha com a equipa principal, encontra-se a recuperar de uma lesão contraída ao serviço da seleção sub-19.O Sporting volta a treinar este sábado de manhã, numa sessão à porta fechada a partir das 10h00, antes da conferência de imprensa de lançamento do jogo por parte de Rúben Amorim às 19h00, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade. Os leões recebem o Dumiense, em jogo da 4ª eliminatória da Taça, domingo, às 18h00.