Notícia Record: Sporting contrata central do Leixões Rafael Silva

O Sporting está em negociações muito adiantadas para contratar Rafael Silva, central ítalo-brasileiro de 20 anos que é esquerdino e joga no Leixões.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo deverá fechar por valores na ordem dos 700 mil euros, com a SAD leonina a garantir 90% do passe. À espera de Rafael Silva está um contrato de 4 épocas e meia, válido até 2028.Esquerdino e com forte compleição física (1,91, 78 kg), o defesa começou a destacar-se no Ponte Preta e, em 2022, teve uma curta passagem por empréstimo no Valladolid, de Espanha, antes de rumar ao Cruzeiro. Era no emblema de Belo Horizonte que jogava quando o Leixões foi contratá-lo, no início desta época.No clube de Matosinhos leva 14 jogos realizados, 13 deles como titular.