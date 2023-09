Sporting convoca AG da SAD para votar contas e política de remunerações

Na sequência da divulgação das contas da época 2022/23, fechadas com um lucro de 25,2 milhões de euros, a SAD do Sporting vai reunir-se em Assembleia Geral no próximo dia 2 de outubro, uma segunda-feira, a partir das 18h30, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.Da ordem de trabalhos, além da votação dos resultados do último exercício, fazem parte três pontos relativos a remunerações, nomeadamente a proposta de variáveis a atribuir à administração de Frederico Varandas, relativa à temporada 2022/23.O sexto e último ponto da AG destina-se a "apreciar e aprovar a política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2023/24."