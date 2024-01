Sporting cumpriu primeiro treino do ano ainda sem Coates e St. Juste mas com Rafael Silva

O Sporting realizou na manhã desta terça-feira o primeiro treino do ano, com destaque para a presença de Rafael Silva, que ao final da tarde foiO central brasileiro de 20 anos, proveniente do Leixões, juntou-se às opções e pode até ser convocado para o embate com o Estoril, uma vez que já está inscrito na Liga. Por outro lado, Coates, St. Juste e Fresneda continuam entregues ao departamento médico.Apesar de já não ter contado com Diomande e Morita, que viajaram para juntar-se às seleções da Costa do Marfim e do Japão, respetivamente, Amorim, que só vai unir-se aos trabalhos da seleção de Moçambique após a partida de sexta-feira.O técnico, sublinhe-se, voltou a recorrer à formação e observou de perto Francisco Silva, Chico Lamba, Miguel Menino, Marco Cruz e Diogo Travassos.Os leões voltam a trabalhar na manhã desta quarta-feira.