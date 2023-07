Sporting dá os parabéns a Pote e UEFA não esquece noite no Emirates

Pedro Gonçalves



?? O é visto de todos os ângulos... #UEL pic.twitter.com/2lxBpCL7jJ — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) June 28, 2023

Um dos elementos mais importantes no plantel principal do Sporting, Pote completa esta quarta-feira 25 anos, numa data que não passou certamente ao lado do emblema de Alvalade. Através das redes sociais, os verdes e brancos relembraram a data do aniversário do criativo natural de Vidago, pegando precisamente por um cântico dos adeptos leoninos que têm como protagonista o camisola 28."Ele pega na bola, chuta de onde for, marca 2 ou 3 pelo nosso grande amor. O nosso número 28 está hoje de parabéns", sublinhou o clube de Alvalade.De igual forma, na sua conta em português no Twitter, a UEFA lembrou a data especial para Pote com um jogo que ficará certamente na sua memória. Ora, neste caso, a visita do Sporting ao Arsenal que resultou num golo do camisola 28 pouco depois da linha do meio-campo. "Pedro Gonçalves... O melhor golo da época visto de todos os ângulos", foi destacado.