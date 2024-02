Sporting demarca-se das declarações de Laporta sobre a Superliga Europeia

O Sporting, ao contrário do que foi afirmado pelo presidente do Barcelona Joan Laporta numa entrevista à RAC 1, não está disponível para integrar a Superliga Europeia e mantém a ideia de manter-se nas competições nacionais e nas provas organizadas pela UEFA.Confrontado porsobre o tema, o clube de Alvalade remeteu a sua resposta para um comunicado publicado a 21 de dezembro de 2023, onde revelou a sua posição. "No seguimento da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Sporting Clube de Portugal esclarece que defenderá sempre a existência de ligas domésticas e um modelo de competições europeias democrático, alicerçado em critérios de transparência e meritocracia", esclarece a direção.Rúben Amorim foi confrontado com o tema e, "como funcionário do Sporting", delegou no clube a resposta.