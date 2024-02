Sporting derrota Benfica e conquista o Torneio Internacional de Frielas

Os Infantis venceram pela 4.ª vez consecutiva o Torneio Internacional UD Ponte de Frielas, após derrotarem o SL Benfica na final por 3-1!



Geovany Quenda e Emanuel Fernandes, dos #Sub23SCP, assistiram à final e foram ao balneário após a vitória



O percurso dos Leões

A equipa de infantis do Sporting conquistou a 31ª edição do Torneio Internacional de Frielas ao bater, na final, o Benfica, por 3-1.Até chegarem ao jogo decisivo, os jovens leões tiveram um percurso praticamente irrepreensível, com vitórias diante do Twente (8-0), Casa Pia (8-0), FC Porto (2-1), Ponte Frielas (7-0) e o já citado triunfo no derradeiro embate com as águias.Nas bancadas, sublinhe-se, contaram com o apoio de Geovany Quenda e Emanuel Fernandes, dupla dos sub-23 dos verdes e brancos, que se juntaram às celebrações com os sub-13 no balneário.