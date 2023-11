Sporting disputa particular hoje com o Atlético

O Sporting realiza esta manhã, em Alcochete, um particular com o Atlético, que disputa a Liga 3 e que na presente época já defrontou a equipa B, num encontro disputado na Tapadinha e que acabou com o triunfo dos leões (2-0). Este teste vai terminar o primeiro ciclo de trabalho tendo em vista o jogo com o Dumiense, relativo à Taça de Portugal, uma equipa que faz parte do 4.º escalão do futebol nacional (Campeonato de Portugal). Após este treino de conjunto, os leões vão gozar um dia de folga regressando ao trabalho na quarta-feira de manhã e, à partida, já com vários internacionais.