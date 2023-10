Sporting distribui bónus inédito por colaboradores

Pela primeira vez, o Sporting distribui prémios variáveis aos seus colaboradores, referentes à época 2022-2023, que terminou no final do primeiro semestre. Segundo o Negócios , está em causa um valor global de cerca de 1,6 milhões de euros, abrangendo o universo do clube e da Sociedade Anónima Desportiva. Um valor que resulta da introdução, na época passada, de uma componente variável no modelo de remuneração.O dinheiro será distribuído em função do cumprimento de indicadores-chave de desempenho (KPI, em inglês), com base na avaliação feita ao longo do ano, e tendo em conta toda a actividade do clube. Para a estrutura sportinguista, esta é uma forma de remuneração que alinha com as melhores práticas do mercado.Estão elegíveis todos os colaboradores que não sejam atletas — seja de futebol ou de modalidades —, nem de equipas técnicas. De fora está também a administração.Na época passada, a SAD leonina obteve um resultado líquido de 25,2 milhões de euros. Contas que foram aprovadas esta segunda-feira, não tendo o Conselho de Administração recebido prémio, porque "o quarto lugar inviabilizou por completo qualquer remuneração variável", segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, Bernardo Ayala.Este domingo, 8 de outubro, vão ser levadas à aprovação dos sócios as contas do clube, que encerrou o exercício com um lucro de 431 mil euros, tendo ainda reduzido o passivo em 1,8 milhões.