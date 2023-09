Sporting é a equipa mais dominadora em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting é a equipa nacional que mais domina os seus adversários, uma conclusão do CIES Football Observatory com base na comparação de quatro dados estatísticos ofensivos em cada um dos jogos - total de remates, remates dentro da área, percentagem total de passes certos e passes certos no último terço.

A equipa de Rúben Amorim foi aquela que, em média, conseguiu uma diferença maior relativamente aos adversários que já defrontou, com um rácio médio de 2,21 (por cada ação do adversário, os leões fizeram 2,21). Em segundo lugar, está o Benfica, com um rácio de 2,00, seguindo de FC Porto (1,88) e Sp. Braga (1,56). Os três últimos são Portimonense (0,73), Boavista (0,70) e Farense (0,65).

Na 2.ª Liga, o líder desta tabela é o Paços de Ferreira (1,37), seguido de Tondela (1,31) e AVS (1,26).



O estudo do CIES inclui 69 campeonatos nacionais e conclui que a equipa mais dominadora na respetiva Liga é o Levksi Sófia, da Bulgária, com um rácio de 3,31, seguido por outro conjunto búlgaro, o Ludogorets (3,26) - curiosamente, ocupam o 3.º e o 5.º lugar da classificação, respetivamente.



Nas cinco maiores ligas, o líder é o Bayern (2,63), seguido de Nápoles (2,56) e PSG (2,33).