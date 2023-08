Sporting e Leicester acordam empréstimo de Fatawu que já não treinou em Alcochete

O Sporting e o Leicester já acordaram o empréstimo de Fatawu por uma termporada. Aliás, o jogador não treinou esta sexta-feira em Alcochete, e recebeu luz verde para viajar para Inglaterra onde irá realizar os exames médicos para selar o acordo.O clube inglês assume integralmente os salários do internacional ganês e, no final da época, poderá assegurar a compra do passe do jogador por um valor a rondar os 15 M€, o valor estabelecido pela SAD para a venda do seu passe.