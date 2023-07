Sporting e Portimonense empatam em Lagos

O Sporting empatou com o Portimonense na manhã desta terça-feira (1-1) em mais um jogo de preparação, em Lagos.Do lado dos verdes e brancos, Geny Catamo foi o marcador do golo, sendo que o moçambicano de 22 anos mostra-se de pé quente na pré-temporada, ao ter faturado pelo terceiro jogo consecutivo, após ter faturado diante de Marítimo e Farense.A equipa de Rúben Amorim defronta esta noite ainda a Real Sociedad (20H30), no Estádio do Algarve.