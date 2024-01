Sporting e Sporting B alcançam maior tempo útil de jogo na última jornada

A Federação Portuguesa de Futebol apresentou os dados estatísticos à última jornada disputada na Liga Betclic, Liga Sabseg, Liga 3, e Liga BPI e, curiosamente, os dois jogos com maior tempo útil de jogo foram o Sporting-Estoril (5-1) e Sporting B-1º Dezembro (2-0). A partida disputada no Estádio José Alvalade alcançou uma percentagem de 65% de tempo útil (1h00s41), mais 1% do que o jogo disputado no passado domingo, no Estádio Aurélio Pereira (1h00s08).O pódio termina com o Arouca-Benfica que também alcançou os 64% (1h01s46), uma partida que registou um maior tempo de compensação em relação ao jogo disputado na Academia.