Sporting empresta Tanlongo ao Rio Ave

O Sporting e o Rio Ave já acertaram os termos do empréstimo de Mateo Tanlongo à equipa de Vila do Conde, sabee o negócio vai ser oficializado nas próximas horas.O médio argentino, de 20 anos, esteve cedido ao Copenhaga, mas a aventura na Dinamarca não decorreu dentro do esperado.Recorde-se que,, acordo dos leões com o Rio Ave não contempla opção de compra.