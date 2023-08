Sporting encaixa 4,6 milhões de euros com venda de Renato Veiga ao Basileia

O Sporting fechou esta segunda-feira a venda de Renato Veiga ao Basileia, sendo que a mudança do médio de 20 anos irá representar o maior encaixe de sempre do clube de Alvalade com um jogador da formação que não se tenha estreado oficialmente pela equipa principal. Ora, o acordo entre leões e Basileia por Veiga ficou selado por um montante de 4,6 milhões de euros, num negócio em que os verdes e brancos ainda salvaguardam o direito a 10% de uma futura venda.Assim sendo, o médio de 20 anos, que na última época esteve cedido ao Augsburgo, rumará ao campeonato suíço, depois de ter sido disputado neste defeso por Basileia e Burnley. Nesta fase, Renato Veiga encontra-se a realizar exames médicos em solo helvético, antes de assinar contrato com o Basileia.O jovem jogador rende 4,6 M€ a pronto aos cofres leoninos, superando os registos de vendas de nomes da formação, tais como Félix Correia (3,5 milhões de euros rumo ao Manchester City) e Vivaldo Semedo (3 milhões para a Udinese), que não chegaram a alinhar pela equipa principal dos verdes e brancos.