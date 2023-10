Sporting entra com o pé direito na Al Abtal International Cup

Os juniores do Sporting começaram com o pé direito mais uma participação na Al Abtal International Cup, ao vencerem os sauditas Future Falcons, por 3-1, em jogo disputado esta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.Na jornada inaugural do grupo C - onde também moram os espanhóis do Villarreal, os ingleses do Nottingham Forest e os austríacos do Áustria Viena - os jovens leões, que venceram esta competição em 2022, saíram na frente graças ao bis de Telmo Coimbra e o golo de Francisco Machado. Hussei Al Taha reduziu para a equipa da Arábia Saudita.Tiago Leitão [GR], Mamadu Queta (Sérgio Matos, 72’), Francisco Machado, Afonso Lee, Rayhan Momade (C), Sandro Nascimento, Winilson Lopes (Luis Gistavo, 72’), Amadu Baldé, João Infante (Diogo Martins, 65’), Telmo Coimbra, Micael Sanhá (Manuel Kissanga, 65’).