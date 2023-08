Sporting esgota 30 mil lugares disponíveis na Gamebox pela primeira vez na história do clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting informou ter esgotado, pela primeira vez na história do clube, os 30 mil lugares disponíveis na Gamebox 2023/24, pelo que os leões fizeram questão de dizer "obrigado a todos os sócios".Em virtude da adesão, o Sporting disponibiliza, agora, a possibilidade de pré-reserva, permanecendo os sócios aderentes numa lista de espera, intitulada 'Green List'. "Este serviço está disponível por 40€ e o valor será totalmente restituído no momento da compra da Gamebox", lê-se, em comunicado."Caso o Sócio não possa efectuar a compra da Gamebox, o Sporting CP garante a permanência em Green List ou devolve 100% do valor da pré-reserva na dedução de quotas ou na aquisição de produtos na Loja Verde, numa compra única", acrescenta o clube.