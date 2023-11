Sporting esgota bilhetes para a Atalanta num ápice

Num autêntico ápice, os bilhetes visitantes disponíveis para a deslocação do Sporting a Bérgamo acabaram por esgotar nas plataformas online do clube de Alvalade. Numa nota publicada no site, os verdes e brancos anunciaram que os 750 ingressos a que tinham direito nesta visita à Atalanta voaram em pouco mais de uma hora, uma vez que a venda dos bilhetes (destinada nesta primeira fase a lugares de leão e sócios com Gamebox vitalícia 2023/24) teve início às 16h00 nesta quarta-feira.Recorde-se que a formação orientada por Rúben Amorim desloca-se a Bérgamo para a 5ª jornada do grupo D da Liga Europa no próximo dia 30, com a partida a ter lugar no Stadio di Bergamo, às 17h45 de Portugal continental. Para o efeito, de modo a garantir cada ingresso com um custo unitário de 22 euros, cada sócio dos leões necessitou de conceder vários dados pessoais, entre eles género primeiro e último nome, data de nascimento, nacionalidade, n.º Cartão de Cidadão, data de chegada a Bérgamo, meio de transporte, data de saída de Bérgamo, sendo que será necessária a amostragem do Cartão de Cidadão e respetivo bilhete de jogo no momento de entrada no recinto.Além disso, o Sporting deixou ainda esta terça-feira o aviso aos associados e adeptos que se desloquem a Bérgamo para que adotem um comportamento desportivo adequado e de fair-play, relembrando que o clube de Alvalade está sob a alçada da UEFA numa pena suspensa de 2 anos derivado à utilização e arremesso de engenhos pirotécnicos na visita ao Midtjylland, a 23 de fevereiro passado.