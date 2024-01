Sporting esgota bilhetes para a deslocação a Chaves

Leões com o pensamento na vitória



O Sporting anunciou esta quinta-feira que esgotou os bilhetes à venda para a deslocação a Chaves, que se realiza no sábado, no Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, pelas 18 horas. "Leões com o pensamento na vitória", escreveu o emblema de Alvalade nas redes sociais, numa publicação onde anexou imagens de Gyökeres, Hjulmand, Coates e Pote, quatro das principais figuras da equipa. Recorde-se que o Sporting segue nesta altura na liderança da Liga Betclic com 40 pontos, mais um que o Benfica, 2.º colocado (39).