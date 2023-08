Sporting espera milagre para ficar no Pote 1 da Liga Europa

A goleada sofrida pelo Glasgow Rangers diante do PSV (1-5), no playoff da Champions, foi uma má notícia para o Sporting que agora precisa de um autêntico milagre para assegurar a entrada direta no Pote 1 da Liga Europa e, dessa forma, evitar o confronto com as equipas mais fortes como o Liverpool, Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta, West Ham e agora Glasgow Rangers.Para que os leões integrem este lote será preciso que esta quinta-feira Ajax ou Dínamo de Zagreb sejam eliminados no playoff da Liga Europa pois ambos os clubes estão melhor classificados que os leões no ranking da UEFA e, tendo em conta os resultados alcançados na 1ª mão, é pouco provável que este cenário se venha a verificar. O Ajax, após ter goleado o Ludogorets na Bulgária por 4-1, irá cumprir calendário esta noite em Amesterdão. A réstea de esperança do clube de Alvalade está assim centrada no jogo Sparta de Praga-Dínamo de Zagreb onde os croatas vão defender a vantagem de dois golos alcançada na semana passada (3-1).Certo é que o Sporting vai marcar presença no sorteio que se vai realizar na sexta-feira, às 12 horas, no Mónaco. Resta saber se no Pote 1 ou no Pote 2, mas o mais provável é que seja mesmo no segundo.