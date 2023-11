Sporting faz treino de recuperação após o jogo com o Estrela

Depois da vitória (3-2) sobre o Estrela da Amadora, no campeonato, o Sporting voltou aos treinos na Academia, com Rúben Amorim a orientar uma sessão matinal com um lote restrito de jogadores nesta segunda-feira. Por sua vez, os jogadores mais utilizados no duelo contra os tricolores ficaram remetidos a trabalho de recuperação.O boletim do clube não especificou as situações de Morita e Geny Catamo, os quais, recorde-se, estão a recuperar das respetivas lesões.A equipa principal continuará na manhã desta terça-feira a 'operação Raków', tendo em vista a receção ao emblema polaco, na próxima quinta-feira, às 20h00, em partida a contar para a 4ª jornada do grupo D da Liga Europa.