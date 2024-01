Sporting faz treino de recuperação com várias novidades

Na sequência da vitória (0-3) em Chaves, o plantel da equipa principal do Sporting realizou este domingo um treino de recuperação na ala profissional da Academia, com várias novidades entre o lote de jogadores. Neste caso, Miguel Gouveia, Francisco Canário, Gabriel Melo, José Silva e Adam Arvelo estiveram na sessão, que contou com um lote mais reduzido do plantel principal.De acordo com a informação disponibilizada pelo clube de Alvalade, os elementos mais utilizados da visita a Chaves fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes futebolistas treinaram de forma normal no relvado. No que diz respeito a ausências, o boletim clínico conta ainda com os nomes de Iván Fresneda, a recuperar de uma operação a uma lesão no ombro, e St. Juste, a recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo - contudo,, o que indicia que estará recuperado.Depois do treino deste domingo, os leões gozam de uma folga na segunda-feira, regressando ao trabalho na terça-feira de manhã, à porta fechada.